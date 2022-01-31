سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأعمالمصارف (بنوك)

الكويت: البدء باستقبال طلبات لتأسيس بنوك رقمية بالكامل

سامر باطر by سامر باطر

أعلن بنك الكويت المركزي الاثنين 31 يناير، فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك رقمية جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.

وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس، إن مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو مبينا أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية 2022.

وأكد الخميس أن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي “بهدف تحفيز
الابتكار”. يذكر أن أن بنك الكويت المركزي سبق وعين في يوليو الماضي شركة “ماكينزي أند كومباني” الأميركية لوضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، بما يؤدي لفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، استقامة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. وتلى ذلك في نوفمبر أطلاق بنك الكويت الوطني أول بنك رقمي في البلاد “وياي” الذي يستهدف فئة الشباب دون 34 عاما، التي تمثل قرابة ثلثي سكان الكويت. ويسهل البنك الرقمي الجديد تعاملات البنك، ويتيح فتح حساب باستخدام الهوية بخطوات بسيطة من خلال التطبيق.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...