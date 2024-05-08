القطاع غير النفطي في مصر ينكمش للشهر الـ 41 على التوالي

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعه في شهر نيسان / أبريل للشهر الحادي والأربعين على التوالي، بالرغم من انخفاض معدل تضخم تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات مع تحسن توافر العملة الأجنبية، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في آذار / نيسان، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن أنشطة الأعمال تراجعت بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف”.

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.

ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس، وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في حزيران / يونيو.

وخلال منح الدعم المالي، سلط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في 6 مارس ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.

كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل من 52.2 في مارس.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن “الثقة بلغت أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل”.

وشهد شهر أبريل تراجعاً آخر في التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكان هذا الانخفاض هو الثالث خلال اللشهر الأربعة الماضية، ولكنه كان هامشياً في ظل اتجاهات التوظيف المتباينة على مستوى القطاعات الفرعية. وكان استعداد الشركات للتخلي عن موظفيها ناتجاً عن غياب الضغط على القدرات الإنتاجية، كما يتضح من حجم الأعمال غير المنجزة الذي كان مستقراً على نطاق واسع.

كما خفضت الشركات نشاطها الشرائي في شهر أبريل، بما يتماشى مع التوجه المستمر منذ بداية عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المشتريات، ولو بشكل هامشي، في ظل بعض التأخير في تسليم المشتريات. ومع ذلك، تراجع مستوى تعطل التوريد للشهر الثاني على التوالي وكان هامشياً بشكل عام.