السعودية تنال الحصة الأكبر من استثمارات الحزام والطريق الصينية

أظهرت دراسة أعدها مركز التمويل والتنمية الأخضر التابع لجامعة “فودان” ومقرها شنغهاي، ونشرتها وكالة “بلومبيرج” أن المملكة العربية السعودية نالت الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينية ضمن “مبادرة الحزام والطريق” خلال النصف الأول عام 2022، في حين كان الانفاق في كل من روسيا وسريلانكا ومصر “صفراً”.

وبلغ إجمالي التمويل والاستثمار 28.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث شهد انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 29.4 مليار دولار.

وكان الرئيس شي جين بينغ قد طرح “مبادرة الحزام والطريق” في عام 2013 بهدف استخدام قوة الصين في التمويل وبناء البنية التحتية من أجل “بناء مجتمع واسع من المصالح المشتركة” في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لكن المبادرة واجهت انتقادات بسبب عبء الديون الذي تفرضه على الدول وقضايا أخرى مثل التدهور البيئي.

وقالت الدراسة إن أرقام النصف الأول جاءت أقل بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وأوضحت أن حوالي 11.8 مليار دولار ذهبت إلى الاستثمارات، فيما ذهبت 16.5 مليار دولار إلى عقود البناء الممولة جزئياً من خلال القروض الصينية.