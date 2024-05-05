فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تعلن عن عجز بقيمة 12.38 مليار ريال في ميزانية الربع الأول

ارتفعت الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 2% إلى 181.92 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع 178.6 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الأول من العام 2024، حيث بلغ العجز 12.387 مليار ريال، نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 8% إلى 305.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع 283.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% إلى 293.4 مليار ريال مقارنة مع 280.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023.

وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 2% إلى 181.92 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع 178.6 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع 102.33 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...