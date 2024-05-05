السعودية تعلن عن عجز بقيمة 12.38 مليار ريال في ميزانية الربع الأول

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الأول من العام 2024، حيث بلغ العجز 12.387 مليار ريال، نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 8% إلى 305.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع 283.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% إلى 293.4 مليار ريال مقارنة مع 280.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023.

وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 2% إلى 181.92 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع 178.6 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع 102.33 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023.