السعودية تحيل للقضاء مدير شركة بتهمة الاحتيال المالي

أحالت وزارة التجارة السعودية مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعدما رصدت قيام الشركة بالتضليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية وقيد اسم الشريك في شركة أخرى، وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي.

"التجارة" تحيل مدير شركة إلى النيابة العامة للاشتباه بجرائم الاحتيال المالي من خلال تأسيس شركات وهمية. pic.twitter.com/4hkfTUtECA — وزارة التجارة (@MCgovSA) June 7, 2024



وذكرت وزارة التجارة أن الشركة أعلنت عبر حسابات مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي عن دعوتها للاستثمار في تملّك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد 30% سنوياً، حيث تبيّن وجود عدة مقرات فعلية للشركة، ومقرات للشركة تم تأسيسها دون مزاولة أي أنشطة تجارية.

وحذرت وزارة التجارة من التعامل مع المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة، كما تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية.