أمريكا تبدأ الحرب ضد “السخام”.. توفر 46 مليار دولار

قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية، بتشديد المعايير الخاصة بجزيئات السخام الصغيرة المنتشرة من مواقع البناء، والمداخن، وأنابيب العادم، وحرائق الغابات وغيرها من المصادر.

هذا النوع من تلوث الهواء خطير بسبب جزيئات السخام الصغيرة، فهو يسبب الربو، وعدم انتظام ضربات القلب، والتهاب الشعب الهوائية، وحتى الوفاة المبكرة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب، أو الرئة، وفقًا لوكالة حماية البيئة.

خفض متطلبات جزيئات السخام الصغيرة

وهتفت المجموعات البيئية، واصفة الخطوة بأنها خطوة مهمة في مجال الصحة العامة.

لكن مجموعات الأعمال، مستشهدة بالتحسن المطرد في جودة الهواء، تقول إن خفض المتطلبات مرة أخرى بالنسبة لجزيئات السخام الصغيرة، من شأنه أن يخنق التنمية، والوظائف.

وتفرض الوكالة تفويضا جديدا للتعرض السنوي للجسيمات الدقيقة من جزيئات السخام الصغيرة، التي تبلغ 9 ميكروغرام لكل متر مكعب (ميكروغرام/م3)، بانخفاض عن المتطلبات الحالية البالغة 12 ميكروغرام/م3.

المتطلبات الجديدة توفر 46 مليار دولار

تقدر الوكالة أن القاعدة ستوفر 46 مليار دولار من صافي الفوائد الصحية في عام 2032، وهو أقرب تاريخ يجب أن تبدأ فيه الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق المستويات الأدنى.

وتشمل هذه الإيجابيات المتوقعة في عام 2032 ما يصل إلى 4500 حالة وفاة مبكرة، وتجنب 800 ألف حالة من أعراض الربو.

متطلبات جزيئات السخام الجديدة مفيدة للاقتصاد

تقول وكالة حماية البيئة أن تكاليف الامتثال لمتطلبات جزيئات السخام الصغيرة، تمثل جزءا صغيرا من قيمة المنفعة.

وهو يرفض الادعاءات بأن القاعدة تضر بالاقتصاد، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2000، انخفض هذا التلوث بنسبة 42% بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 52%.

والعديد من الصناعات مثل النفط، والمعادن، والتعدين، والغابات والورق، على سبيل المثال لا الحصر تزعم نتائج اقتصادية، وخيمة نتيجة للتفويضات الأكثر صرامة.

تحذير للبيت الأبيض من تزايد صرامة معايير البيئة

تحذر رسالة موجهة إلى البيت الأبيض في أواخر عام 2023 من “السماح بالجمود” و”عدم وجود مجال” لمزيد من التطوير حتى البنية التحتية الصديقة للمناخ في بعض المناطق.

وكتبت مجموعات الصناعية: “مع كل مستوى من الصرامة المتزايدة للمعايير، تتزايد الأعباء على الدول والمصنعين بشكل كبير”.

أجرى المؤيدون والمنتقدون العشرات من المحادثات المغلقة مع موظفي البيت الأبيض ووكالة حماية البيئة للتأثير على النتيجة.

أظهرت دراسات متعددة أن الأشخاص ذوي البشرة الملونة يواجهون تعرضا أكبر للجسيمات الدقيقة.

لقد كانت هناك تحسينات في خفض تركيزات السخام، ولكن عددا كبيرا من الأماكن لن يفي حاليا بالحدود الجديدة.

تتوقع وكالة حماية البيئة أن 99% من المقاطعات الأمريكية ستكون قادرة على تلبية المعيار السنوي المنقح لـPM2.5 مع الإجراءات المعمول بها بالفعل اعتبارا من عام 2032″، حسبما ذكرت وكالة حماية البيئة.