الرياض تحتضن مكتباً إقليمياً لصندوق النقد الدولي

ذكر صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني أنه سدشن مكتباً إقليمياً جديداً في الرياض، المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع المؤتمر الذي ينظمه الصندوق ووزارة المالية السعودية يومي 24 و25 نيسان / إبريل.

ويهدف المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي لتعزيز الشراكة مع البلدان في الشرق الأوسط وخارجه، كما سيعمل على بناء القدرات، والرقابة الإقليمية، ومد الجسور لدعم الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي.

وسيعزز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية. وشكر الصندوق المملكة العربية السعودية على مساهمتها المالية لتعزيز تنمية القدرات في البلدان الأعضاء بالصندوق – بما في ذلك الدول الهشة.

ويتولى منصب المدير الجديد للمكتب الإقليمي السنغالي عبد العزيز وان، وهو مدير مخضرم بالصندوق يتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين على مستوى العالم.

ويأتي المؤتمر الذي ينظمه الصندوق ووزارة المالية السعودية يومي 24 و25 إبريل تدشيناً لعمليات المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض. ويهدف المؤتمر إلى استعراض المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية واستقاء الدروس من النجاحات والانتكاسات التي مرت بها المناطق الأخرى، بما في ذلك المعجزات الآسيوية. ويمثل موضوع المؤتمر أهمية للاقتصادات الغنية بالنفط في المنطقة وهي في سبيل إجراء إصلاحات طموحة لتنويع اقتصاداتها عن طريق إعادة توجيه مواردها نحو أنشطة التبادل التجاري، مما يتيح للمواطنين وظائف مجزية.

ويضم المؤتمر صناع سياسات إقليميين ودوليين، إلى جانب لفيف من كبار خبراء الاقتصاد المتخصصين في السياسة الصناعية. ويفتتحه فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، ويختتمه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بمناقشة مائدة مستديرة بين صناع السياسات من منطقة مجلس التعاون الخليجي.