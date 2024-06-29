التضخم في سلطنة عُمان يبقى دون 1%

سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان أقل من واحد بالمائة خلال عام 2023، ليبقى ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية، كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وارتفع معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر أيار / مايو 2024 بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023 لسنة الأساس 2018 وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 3.8 بالمائة والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3 بالمائة والصحة بـ 2.4 بالمائة والثقافة والترفيه بـ 0.6 بالمائة والتبغ بـ 0.6 بالمائة ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.4 بالمائة والمطاعم والفنادق بـ 0.3 بالمائة والملابس والأحذية بـ 0.1 بالمائة.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 1.6 بالمائة والتعليم بـ 0.4 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.2 بالمائة.

وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الخضراوات بـ 12.3 بالمائة والفواكه بـ 7.9 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بـ 4.6 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـ 4.5 بالمائة والمواد الغذائية أخرى بـ 2.4 بالمائة والزيوت والدهون بـ 1.7 بالمائة واللحوم بـ 1.5 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ 1.3 بالمائة والخبز والحبوب بـ 0.9 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بـ 0.9 بالمائة.

وارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، خلال الفترة من كانون الثاني / يناير حتى نيسان / أبريل من العام الحالي بنسبة 0,12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد العمانية، أن التدابير الحكومية لعبت دوراً كبيراً في ضبط معدل التضخم أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقاً لأسعار شهر تشرين الأول / أكتوبر 2021 ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض مستوى الأسعار العالمية، خاصة للسلع الغذائية، حيث انخفض المؤشر العام لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 7.4 بالمائة خلال شهر أبريل 2024 عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2023.