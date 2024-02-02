التحذير من موجة إفلاس ستجتاح الشركات الكندية مهددة مئات الآلاف من الموظفين

تواجه الآلاف من الشركات الصغيرة الكندية خطر الإفلاس بعد أن أنهت الحكومة دعم حقبة الوباء الشهر الماضي مع تباطؤ الاقتصاد في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة بحسب ما نقلته رويترز.

تعد الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 100 شخص أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد الكندي، حيث توفر فرص عمل لما يقرب من ثلثي العاملين في القطاع الخاص في البلاد البالغ عددهم 12 مليونًا.

وتحذر جماعات الضغط والاقتصاديون من أن ارتفاع حالات الإفلاس، التي قفزت بنسبة 38% في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي. وفي الشهر الماضي، واجهت الشركات الصغيرة موعدًا نهائيًا لسداد القروض بدون فوائد البالغة 60 ألف دولار كندي (44676 دولارًا أمريكيًا) التي تم توفيرها لكل منها خلال الوباء.

وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند يوم الاثنين إن من بين 900 ألف شخص حصلوا على الدعم الحكومي، فإن الخمس لم يسددوا قروضهم بعد. ويقدر الاتحاد الكندي للشركات المستقلة (CFIB)، وهي مجموعة ضغط للشركات الصغيرة، أن ربع الشركات فوت الموعد النهائي.

وقالت كاثرين كوبلينسكاس، المتحدثة باسم وزير المالية، في رد عبر البريد الإلكتروني على سؤال لرويترز، إن وزارة المالية لا تتوقع أنه سيكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد بسبب سداد القروض المقدمة كدعم خلال الوباء.

وقالت إن المستفيدين من القروض لديهم منذ فترة طويلة معلومات كاملة عن الجداول الزمنية وكانوا قادرين على التخطيط وفقًا لذلك.

كان هناك حوالي 1.2 مليون شركة صغيرة يعمل بها موظفون في كندا في عام 2021 وتساهم بأكثر من الثلث في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية. وقال دان كيلي، رئيس CFIB، لرويترز: “هناك عشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف، من الشركات التي لا تزال قادرة على الاستمرار، لكنها لن تكون قادرة على تجاوز ديونها”، مضيفًا أن العديد من الديون لا يمكن سدادها إلا عن طريق الاقتراض بمعدل فائدة أعلى.