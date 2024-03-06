عرض إماراتي للاستحواذ على 20% بمصر لتأمينات الحياة

تلقى صندوق مصر السيادي، عرضا إماراتيا للاستحواذ على حصة في شركة مصر لتأمينات الحياة تتراوح بين 20-40%، دون الإفصاح عن الشركة المهتمة بالصفقة، أو قيمتها المحتملة.

تستهدف الشركة الإماراتية اقتناص نسبة تبلغ 20% كحصة مبدئية من شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لمصر القابضة للتأمين، على أن ترفع الحصة فيما بعد إلى 40% بعد مرور عام، وفقا لتصريحات مصدر مصري لوكالة أنباء العالم العربي.

الاحتفاظ بحصة حاكمة في مصر لتأمينات الحياة

“ومن المتوقع أن يحتفظ الصندوق، الذي يمتلك حاليا شركة مصر القابضة للتأمين بالكامل، بحصة حاكمة في الشركة التابعة”، وفق المصدر أيضا.

وفي وقت سابق، كان الصندوق السيادي قد أعلن أنه يعتزم طرح حصة تتراوح بين 10-20% من شركة مصر للتأمين القابضة أمام المستثمرين الاستراتيجيين.

الطروحات الحكومية المصرية

والعام الماضي، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بنقل ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، بعد أن كانت تتبع سابقا وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لطرح حصص في الشركات التابعة لها أمام مستثمري القطاع الخاص.

وجاءت ضمن قائمة الطروحات الحكومية، التي تضم 35 شركة وأصلا تمتلك الدولة حصصا فيها، شركتين تابعتين للقابضة للتأمين، وهما: مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.

ونجحت الحكومة المصرية، في جمع نحو 5.6 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة، منها عدة شركات في عام 2022، وتخطط لجمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.