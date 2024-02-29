مصر تشهد تراجع مخاطر سداد الديون بعد الصفقة الضخمة مع الإمارات

تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية بالعملة الصعبة إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان / أبريل 2022، كما ارتفعت سندات الدولة المثقلة بالديون بعد أن أعلنت الحكومة عن صفقة استثمارية كبرى بمليارات الدولارات مع الإمارات.

وأظهرت بيانات “ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس” أن التكلفة الأولية لعقود مقايضة مخاطر الائتمان لمصر لأجل خمس سنوات إلى 18 نقطة أساس خلال تعاملات اليوم الخميس ، من 29 نقطة أساس قبل أسبوع السابق. وسجلت العقود التقليدية المستخدمة في التأمين على الدين من مخاطر التخلف عن السداد 586.54، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ نيسان / ابريل 2022.

وتعمل هذه النوعية من العقود كأداة للتحوط ضد خطر التخلف عن سداد الديون، ويعني ارتفاع تكلفتها ازدياد احتمال تحقق التخلف عن السداد، أمّا انخفاضها فيعني أن خطر عدم السداد بعيد.

وكشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها يوم الجمعة الماضي، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وقال البيان، إن هذا الاستثمار يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، كوجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر المتوسط.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.