كشفت شركة داينا إي آي Dyna.Ai ومقرها سنغافورة عن إطلاق حلولها للتحول الذكي في دبي فيما تستعد لافتتاح مكاتبها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتقدم حزمة الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي لشركات التمويل، فيما تبرز شركة ربل أحدث حلولها للتحويلات المالية عبر الحدود، وذلك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي انطلقت أمس وتتواصل فعالياتها وجلساتها اليوم في مدينة جميرا بدبي، بتنظيم “مركز دبي المالي العالمي”، بمشاركة أكثر من 8000 من صُنّاع القرار في أكثر من 100 دولة، وما يزيد على 300 من قادة الفكر في المجال المالي وأكثر من 200 جهة عارضة لمناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال.

وأكدت ياسمين عز مدير عام الشرق الأوسط في داينا إي آي لأريبيان بزنس أن الشركة ستفتتح قريبا مكاتبها في المملكة العربية السعودية لخدمة عملائها من شركات التمويل والخدمات الموجهة من الشركات إلى الشركات، بما في ذلك البنوك التقليدية والبنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين وغيرها من الشركات للمساهمة في التحول الذكي إلى المنصات الرقمية بالذكاء الاصطناعي.

ويشاهد الزوار في جناح الشركة حلولها بالذكاء الاصطناعي مثل اثينا Athena VoiGPT وأفاتار Avatar VisGPT، وغيرها من الحلول التي تستهدف القطاع المالي وقطاع التأمين وخدمة العملاء وغيرها.

Dyna Avatar، ويظهر على الشاشة مساعد ذكاء اصطناعي يشبه الإنسان، يتيح تفاعلات بشرية رقمية فورية مع التعرف التلقائي على الكلام وتجارب المحادثة الديناميكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويدعم الحل حاليًا اللغات العربية والإنجليزية والصينية واليابانية والتايلاندية، مع خطط لمزيد من التوسع في القدرات اللغوية في الترقيات المستقبلية، بهدف تعزيز الحياة الرقمية وتشكيل مستقبل التفاعلات الذكية. بالإضافة إلى ذلك، عرضت Dyna.Ai أنظمتها القوية بما في ذلك النظام الأساسي للأعمال، ومنصة القرار الذكي، والنظام المصرفي الرقمي، الذي يعمل على مركزية تخزين البيانات، ودمج واجهات API، وتبسيط العمليات.

يعرض جناح داينا إي أي شاشة ضخمة يظهر فيها أفاتار بمثابة موظف رقمي لتقديم المساعدة بعدة لغات

وأفاد متحدث بشركة ريبل Ripple إن الشركةالتي تعمل انطلاقا مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أصببحت تقدم خدماتها للعديد من الشركات المالية مثل شركات تحويل الأموال.

وكانت ريبل قد نالت موافقة مركز دبي المالي العالمي للتعامل مع الأصول الافتراضية المرخصة داخل مركز دبي المالي العالمي حيث أصبح إكس أر بي XRP منذ نوفمبر أول أصل افتراضي تتم الموافقة عليه من قبل النظام ضمن الأصول تمت الموافقة عليها مسبقاً بموجب نظام الأصول الافتراضية لسلطة دبي للخدمات المالية، ليصبح متاحاً للاستخدام من قِبل المؤسسات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي لتسريع تبادل القيمة العالمي بشكل أسرع وأكثر كفاءة.