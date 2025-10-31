غرامة مليونية لشركة سعودية لمخالفتها متطلبات مكافحة غسل الأموال و”الإرهاب”

أعلنت هيئة التأمين السعودية، أمس الخميس، عن فرض غرامة مالية بمليون ريال (حوالي 266 ألف دولار) بحق إحدى شركات التأمين، دون ذكر اسمها، وذلك لمخالفتها للتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت الهيئة في بيان أنها أصدرت قراراً بتاريخ 2025/10/28م بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون ريال سعودي بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيسي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

وتأسست هيئة التأمين في السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) بتاريخ 28 محرم 1445هـ (15 أغسطس/آب 2023م)، وبدأت الهيئة مهامها رسمياً في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتم نقل اختصاصات التأمين الصحي إليها في مارس/آذار 2024 لتصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

أهداف هيئة التأمين

تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته

حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين

رفع الوعي التأميني

تنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها

تعزيز استقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي

مهام هيئة التأمين

نزاهة راسخة

وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.

وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين.

اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها.

إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.

وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين.

إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين، ونشرها.

اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات.

تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين

إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.

إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها.

عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة ذات الصلة باختصاصات الهيئة داخل المملكة وخارجها.