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شركات تأمين ترفض مطالبات بقيمة 57 مليون دولار من شيفرون 

طلبت شركات التأمين زوريخ أمريكان وليبرتي ميوتشوال وجريت أمريكان من محكمة أمريكية في سان فرانسيسكو تأييد رفضهم لمطالبة شيفرون بمبلغ 57 مليون دولار

فريق التحرير by فريق التحرير

رفضت ثلاث شركات تأمين مطالبة مالية بقيمة 57 مليون دولار من شركة شيفرون تتعلق بمصادرة إيران شحنة نفط العام الماضي، وذلك وفقاً لشكوى تقدمت بها الشركات إلى محكمة أمريكية في كاليفورنيا، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وصعدت قوات تابعة للجيش الإيراني على متن الناقلة (أدفانتدج سويت) التي كانت تستأجرها شيفرون في أثناء مرورها بخليج عمان في نيسان / أبريل من العام الماضي، وصادرت شحنة النفط الخام التي كانت تحملها والتي تم نقلها لاحقا إلى سفينة إيرانية.

وطلبت شركات التأمين زوريخ أمريكان وليبرتي ميوتشوال وجريت أمريكان من محكمة أمريكية في سان فرانسيسكو تأييد رفضهم لمطالبة شيفرون بمبلغ 57 مليون دولار بموجب بنود السياسة التأمينية للشحن البحري ومخاطر الحرب الخاصة بالشركة.

وذكرت الشركات الثلاث في ​​شكواها “الاستيلاء على النفط الخام ومصادرته لاحقا من جانب إيران لا يمثل ما يمكن تسميته عمليات حربية”.

كما قالت الشركات للمحكمة إن السياسة التأمينية الخاصة بشيفرون والمتعلقة بالشحن البحري لا تغطي الاستيلاء على الشحنة أو مصادرتها.

وقالت كريستين دوبين المتحدثة باسم شيفرون إن الشركة تعترض على رفض التغطية التأمينية.

وأضافت دوبين “كان الاستيلاء العسكري على (الناقلة) أدفانتدج سويت في المياه الدولية وهي تحمل شحنة شيفرون عملا عدائيا مشمولا بوضوح بسياسات التأمين الخاصة بنا. نتطلع لإثبات ذلك للمحكمة”.

وذكرت الشكوى أن شيفرون استأجرت (أدفانتدج سويت) لنقل النفط الخام إلى هيوستون من المنطقة المحايدة التي تتقاسمها السعودية والكويت.

ولدى شركة شيفرون أنشطة إنتاج نفط في المنطقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...