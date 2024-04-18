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شركات التأمين السعودية الأسرع نمواً في المنطقة

توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن تظل الظروف الائتمانية لشركات التأمين الخليجية المصنفة مستقرة على نطاق واسع في عام 2024

فريق التحرير by فريق التحرير

توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن تنمو إيرادات شركات التأمين الخليجية بين 5% – 15% في عام 2024، ورجحت أن تكون شركات التأمين السعودية هي الأسرع نمواً في المنطقة.

وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية المواتية وتعديلات أسعار التأمين على المركبات والتأمين الطبي ستبقى المحركات الرئيسية للنمو.

كما رجحت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم بعنوان: “شركات التأمين الخليجية تمضي قدماً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة”، أن يأتي نمو إجمالي إيرادات شركات التأمين الخليجية من ارتفاع الطلب على التأمين في عام 2024، نتيجةً للنمو الاقتصادي المستمر في المنطقة والزيادة في الأسعار.

وقال إمير مويكيتش، محلل ائتماني في الوكالة إن “الطلب على التأمين سيستفيد من الاستثمارات الجارية في مشاريع البنية التحتية، والنمو السكاني، والمبادرات التنظيمية، مثل توسيع نطاق التغطية التأمينية الإلزامية. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع تضخم مطالبات التأمين على المركبات وأنشطة التأمين على غير الحياة سيساعد شركات التأمين في الحفاظ على الهوامش. ونتوقع أن يستمر التوجه نحو عمليات الاندماج وزيادة رأس المال في عام 2024، نتيجةً لفرض لوائح أكثر صرامة والمنافسة القوية على الأقل”.

كما توقعت الوكالة أن تظل الظروف الائتمانية لشركات التأمين الخليجية المصنفة مستقرة على نطاق واسع في عام 2024، بدعم من الهوامش الرأسمالية القوية وآفاق النمو والأرباح الكافية. واعتبرت أن تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيبقى الخطر الرئيسي الذي يهدد الظروف الائتمانية لشركات التأمين الخليجية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...