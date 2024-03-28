خسائر بمليارات الدولارات لشركات التأمين بسبب انهيار جسر بالتيمور

ذكرت وكالة “رويترز” اليوم أن انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، في أعقاب اصطدامه بسفينة حاويات تحمل علم سنغافورة يوم الثلاثاء، يمكن أن يؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات لشركات التأمين. وقد أدى الحادث، الذي أدى إلى إغلاق أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في الولايات المتحدة، إلى فقدان ستة أشخاص، بينما يستعد قطاع التأمين لأثر مالي كبير.

مع استمرار إغلاق ميناء بالتيمور دون وجود جدول زمني واضح لإعادة فتحه، تقوم شركات التأمين بتحليل المطالبات المحتملة في مختلف خطوط التأمين، بما في ذلك الممتلكات والبضائع والبحرية والمسؤولية والائتمان التجاري وتعطل الأعمال الطارئة. أشارت ماتيلد جاكوبسن، المديرة الأولى للتحليلات في شركة AM Best، إلى أنه في حين أن التكلفة الكاملة غير مؤكدة، فمن المتوقع أن تكون بالمليارات.

توفر شركات التأمين على الحماية والتعويض، المعروفة باسم نوادي P&I، تأمين المسؤولية تجاه السفن الذي يغطي الأضرار البيئية البحرية والإصابات. تقدم المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، التي تؤمن على حوالي 90% من حمولة السفن العابرة للمحيطات في العالم، إعادة تأمين متبادل للمطالبات التي تتجاوز 10 ملايين دولار بين أعضائها. وتشير شركة AM Best إلى أن المجموعة لديها تغطية إعادة تأمين عامة زائدة عن الخسائر تصل إلى 3.1 مليار دولار.

وذكر محلل التصنيفات لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن حوالي 80 شركة إعادة تأمين مختلفة تدعم التغطية التأمينية لشركات التأمين على السفن. وذكر أنه في حين أنه من المتوقع أن تكون المطالبة الإجمالية كبيرة، إلا أنه من المرجح أن يتم تخفيف التأثير على معيدي التأمين الفرديين بسبب انتشار المطالبة عبر العديد من المشاركين.

أكدت شركة Britannia P&I، التي تؤمن على سفينة الحاويات “دالي” المتورطة في التصادم، ارتباطها بالسفينة وتعمل مع مدير السفينة والسلطات لمعالجة الوضع بسرعة واحترافية.

تبلغ التقديرات الأولية لإعادة بناء الجسر، والتي من المتوقع أن تمولها الحكومة الفيدرالية، 600 مليون دولار، وفقاً لشركة التحليل الاقتصادي للبرمجيات IMPLAN وعلاوة على ذلك، يشير تحليل “إمبلان” إلى أن إغلاق الميناء لمدة شهر واحد قد يؤدي إلى خسارة قدرها 28 مليون دولار لولاية ماريلاند.

وأكد ماكجيل وشركاؤه على الاضطراب الاقتصادي الكبير والآثار طويلة الأجل على الشركات والأفراد في ولاية ماريلاند ومنطقة بالتيمور، متوقعين عملية طويلة ومعقدة لفهم وتعويض المتضررين بشكل كامل.