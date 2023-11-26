فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالتأمينأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأعمال

حالات تُنهى التغطية التأمينية في السعودية

شركة التأمين تلتزم عند إلغاء الوثيقة بتحديث ذلك على نظام إصدار الوثائق بشكل مباشر، مع تحديد سبب الإلغاء.

فريق التحرير by فريق التحرير

حدد مجلس الضمان الصحي عددا من الحالات التي يمكن أن تنهي التغطية التأمينية للمواطن السعودي أو المقيم.


الحالات التي حددا المجلس هي عبارة عن 6 أسباب من شأنها إنهاء التغطية التأمينية للمواطن والمقيم، وتتضمن استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة، وكذلك عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها.


والحالات هي:
1ـ استنفاذ حد المنفعة الأقصى للوثيقة.
2ـ عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها.
3ـ وفاة المؤمن له.
4ـ انتهاء العلاقة التعاقدية للسعوديين.
5ـ مغادرة المؤمن له المملكة (خروج نهائي).
6ـ انتقال المؤمن له إلى عمل آخر.


و تأتي هذه الخطوة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مجلس الضمان الصحي، ليكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

كما تتضمن الأسباب وفاة المؤمن له، وعند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل للسعوديين، ومغادرة المؤمن له المملكة (خروج نهائي)، وكذلك عند انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).

وأشار المجلس إلى أن شركة التأمين تلتزم عند إلغاء الوثيقة بتحديث ذلك على نظام إصدار الوثائق بشكل مباشر، مع تحديد سبب الإلغاء.

يُذكر أن مجلس الضمان الصحي بدأ في 1 أكتوبر 2022 تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية وفق”تواصل”.


والتي شملت إضافة منافع جديدة تستهدف وقاية المستفيدين، والحد من مضاعفات الأمراض، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الجودة والكفاءة وتنمية المحتوى المحلي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...