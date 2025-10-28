توقيف شركة سعودية للتأمين عن العمل بسبب مخالفات

أعلنت هيئة التأمين السعودية عن إيقاف شركة تأمين سعودية بسبب رصد عددٍ من المخالفات ذات الصلة بالتعليمات الإشرافية والرقابية.

وأصدرت الهيئة، أمس الإثنين، قراراً يقضي “بإيقاف الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي بما في ذلك (الصحي، المركبات، والتأمين على عقد العمالة المنزلية) اعتباراً من تاريخ 2025/10/27م بسبب رصد عددٍ من المخالفات ذات الصلة بالتعليمات الإشرافية والرقابية”.

هيئة التأمين تُعلن إيقاف شركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد منتجات التأمين الإلزامية بما في ذلك (الصحي، المركبات، التأمين على عقد العمالة المنزلية) اعتباراً من تاريخ 2025/10/27م بسبب رصد عددٍ من المخالفات ذات الصلة بالتعليمات الإشرافية والرقابية.



للمزيد:… pic.twitter.com/lSbsHJjH2c — هيئة التأمين | Insurance Authority (@IA_GOV) October 27, 2025

ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424هـ، وتعديلاته. علماً أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي قد تنشأ عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تأثر مصالحهم.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على المساهمة في استقرار قطاع التأمين وتنظيمه والإشراف والرقابة عليه، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وأصحاب المصلحة.

والشركة المتحدة للتأمين التعاوني هي شركة سعودية مساهمة تم تأسيسها في مايو/أيار 2008، وبدأت في مزاولة أعمال التأمين التي تشمل جميع أنواع التأمين.

التأثير سلباً على النتائج المالية

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن استلامها أمس الإثنين خطاباً من هيئة التأمين بخصوص إيقاف إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي بما في ذلك (عقد العمالة المنزلية والصحي، والمركبات) اعتباراً من تاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك لمخالفة تعليمات إشرافية ورقابية.

وتوقعت الشركة حسب بيان لها على موقع تداول أن يكون لهذا القرار تأثير سلبي على نتائجها المالية خلال العام 2025، ولا يمكن قياس أثره في الوقت الراهن، هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات في الموضوع في حينه.

وقالت الشركة إنها ستسعى لوضع إجراءات تصحيحية فعالة وعملية للالتزام التام بالمتطلبات النظامية بالتنسيق مع هيئة التأمين.