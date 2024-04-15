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بدء تطبيق قرار توطين وظائف قطاع التأمين في السعودية

من المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القرار في رفع كفاءة الشركات التأمينية المحلية وتحسين معايير الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رائد للخدمات المالية والتأمينية في المنطقة.

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأت هيئة التأمين تطبيق قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارًا من اليوم الإثنين 15 إبريل 2024، بهدف دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وتمكين الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

حيث أعلنت الهيئة أن قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، الذي صدر في ديسمبر الماضي، سيشمل جميع المبيعات اعتبارًا من اليوم. ينص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات مبيعاتية، وسيتابع تطبيق القرار لضمان تحقيق النسبة المستهدفة من التوطين.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى الاختصاصات الممنوحة لهيئة التأمين بتنظيم أعمال التأمين في المملكة ومنطلقاً من رؤية الهيئة في تعزيز فاعلية القطاع وتطوير المهارات المحلية. يهدف القرار أيضاً إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ورفع كفاءة أداء الشركات التأمينية.

ووفقاً لنص القرار، سيبدأ تطبيق توطين وظائف المبيعات اعتباراً من اليوم، حيث ستتابع الهيئة تنفيذ القرار بصرامة لضمان تحقيق النسب المستهدفة من التوطين في المجال التأميني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...