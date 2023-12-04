تكافل الراجحي تزيد رأسمالها 150% إلى مليار ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 150% عن طريق منح أسهم مجانية، ليرتفع رأس المال من 400 مليون ريال سعودي إلى 1 مليار ريال، كما ذكرت الشركة في افصاح على موقع “تداول السعودية”.

وتهدف هذه التوصية الى تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وستتم زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 600 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 1.50 أسهم لكل سهم، وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق تم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وفي حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ).