السعودية.. انطلاق عمل هيئة التأمين رسمياً

أعلنت هيئة التأمين السعودية اليوم الخميس عن انطلاق أعمالها رسمياً كمسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين في المملكة.

وقالت وكالة أنباء السعودية “واس” إن قرار تولي الهيئة للمهمة يأتي في سياق دعم فاعلية القطاع وتعزيز استقراره، وبما يتوافق مع تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”.

وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أُنشئت من أجلها ومن أبرزها:

تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه

حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين

ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية

توفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية

رفع الوعي التأميني

وقال إن هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.