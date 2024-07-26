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المركزي الإماراتي يشطب شركة وساطة تأمين لمخالفتها الأنظمة

يعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية

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قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلغاء ترخيص شركة “جالاكسي لوسطاء التأمين” العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.
وقال المصرف المركزي، في بيان اليوم، إن هذه العقوبة الإدارية تأتي نتيجة لعمليات التفتيش الذي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار الامتثال في الشركة، وعدم تلبية المتطلبات المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والرقابية.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.

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