لا زال صدى إعلان الحكومة السعودية عن قرار التأمين الصحي الوطني المجاني الذي سيشمل كافة مواطني المملكة ابتداء من منتصف العام 2024 حتى العام 2026، يشهد تداولا واسعا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي.

ويطرح كل يوم سؤال جديد حول هذه الخدمة التي أحدثت ضجة في المجتمع السعودي، ومن الأسئلة المطروحة ما موقف موظفي القطاع الخاص من أحقيتهم في خدمات التأمين الوطني.

فقد حددت المادة الرابعة من تنظيم التأمين الصحي الوطني الفئات المستفيدة من التأمين، منهم المواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية.





ويشمل السعودي المتزوج من سعودية، إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية .





وأكد استشاري الإدارة الصحية، الدكتور عادي الزبني، أن ما أعلنه وزير الصحة في ملتقى الصحة العالمي حول التأمين الصحي الوطني يؤكد أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا في استكمال مراحل برنامج التحول الصحي، وفق صحيفة”مكة”.





من جهته أكد مجلس الضمان الصحي على أن التأمين يشمل زوج الموظفة إذا كان يعمل في القطاع الحكومي أو لا يعمل، ويشمل أبناءها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات.





جاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى المجلس، أشار فيه إلى أن التأمين يشمل الزوجة الثانية للموظف في القطاع الخاص، بحسب”تواصل”.





منوهاً بأن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي.





وأضاف، أن صاحب العمل ملزم بالتعاقد مع شركة تأمين صحي موحدة تشمل الحد الأدنى لشبكة مقدمي الخدمة المعتمدين.





يذكر أن المستفيدون من التأمين الصحي الوطني هم جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية، إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو خدمات أخرى، المواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية وغير المواطن المتزوج من سعودية.





