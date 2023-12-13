فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالتأمينأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

مهلة3 أشهر لتوطين وظائف قطاع التأمين في السعودية

توطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 ابريل 2024 .

فريق التحرير by فريق التحرير

منحت السعودية قطاع التأمين في السوق مهلة 90 يوما لتطبيق قرار سعودة”توطين” عدد من الوظائف وذلك ضمن سعي هيئة التأمين لدعم وتمكين القدرات الوطنية.

حيث أصدرت هيئة التأمين قراراً بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 ابريل 2024 وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين ودعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.

ونص القرار على عدد من البنود أهمها :

  • عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات
  • هيئة التأمين تقوم بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة .

    وقال بيان الهيئة، من المتوقع أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...