منحت السعودية قطاع التأمين في السوق مهلة 90 يوما لتطبيق قرار سعودة”توطين” عدد من الوظائف وذلك ضمن سعي هيئة التأمين لدعم وتمكين القدرات الوطنية.

حيث أصدرت هيئة التأمين قراراً بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 ابريل 2024 وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين ودعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.



ونص القرار على عدد من البنود أهمها :

عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات

هيئة التأمين تقوم بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة .



وقال بيان الهيئة، من المتوقع أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.