السعودية توقف صفقة شركة تأمين بسبب متطلبات توطين الوظائف

قررت هيئة التأمين اليوم إيقاف شركة “صفقة الوثائق” لوساطة التأمين عن ممارسة نشاطها اعتبارًا من السادس من يونيو 2024. جاء هذا القرار نتيجة لعدم التزام الشركة بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا الإجراء جاء تطبيقًا للمادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مضيفة أن قرار الإيقاف لا يعفي الشركة من مسؤولياتها تجاه عملائها. شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الشركة كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر مصالح العملاء.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على استقرار وتنظيم قطاع التأمين، والإشراف والرقابة عليه، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين. وأكدت الهيئة أن الإيقاف لن يرفع عن الشركة إلا بعد إثباتها لتصحيح أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية.

ودعت الهيئة جميع أصحاب الحقوق لدى الشركة إلى مراجعتها، وأوضحت أنه في حال عدم تجاوب الشركة خلال ثلاثة أيام عمل، يمكن التقدم بشكوى إلى هيئة التأمين عبر موقع حماية العملاء.