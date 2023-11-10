السعودية تدعم العاطلين عن العمل بـ 87.2 مليون ريال

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية في تقريرها الإحصائي الشهري أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال، جاء من ضمنها مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” والتي تجاوزت 87.2 مليون ريال، في حين بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16.3 مليون ريال.

#التأمينات_الاجتماعية : أكثر من 10.7 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر الماضي وأكثر من 1.8 مليون معاملة منجزة.



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واستعرضت المؤسسة عبر تقريرها أرقام التحول الرقمي والتي حققت قفزات كبيرة وأظهرت التحول الكامل لاستخدام القنوات الرقمية للمؤسسة، حيث بينت المؤسسة أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 1.8 مليون معاملة، في حين بلغ زوار الموقع الإلكتروني ومنصتي (تأميناتي أفراد/ أعمال) أكثر من 2.1 مليون زيارة، فيما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً عبر منافذ المؤسسة الرقمية أكثر من 209 آلاف تعريف لذات الفترة، إضافة إلى أن عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية بلغ أكثر من 332 ألفاً.

وأوضح التقرير أن عدد زيارات الالتزام التأميني لشهر أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 14 ألف زيارة، فيما بلغت الزيارات الوقائية لأصحاب العمل حوالي 3400 زيارة، كما قامت المؤسسة بعقد 58 لقاء وورشة عمل للتوعية بمبادئ الالتزام التأميني وأهمية عنصري السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، كما بين التقرير أبرز الملاحظات التأمينية المرصودة على أصحاب العمل، حيث جاءت مخالفات تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل وعدم الالتزام بوجود أدوات السلامة وطفاية الحريق وعدم الالتزام بتوفير سجل إصابات العمل كأبرز الملاحظات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي.