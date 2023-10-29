قال وزير الصحة فهد الجلاجل، إنه في منتصف العام المقبل سيبدأ تطبيق “التأمين الوطني”، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ يستمر مدى الحياة.

كما أنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية تعد هي شبكات تقديم الخدمة، وسيكون لكل مواطن شبكة.





وأضاف في المنتدى المصاحب لملتقى الصحة العالمي بالرياض، أن الهدف من التأمين الوطني هو الدفع باتجاه صحة الفرد طوال مراحل حياته، من خلال إبقاء المواطن بصحة وسلامة ويصل لعمر الثمانين وهو بكامل اللياقة الصحية والبدنية ويمشي ويركض ويمارس حياته بشكل طبيعي.





وتوقع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار في 2030، حيث ستكون مساهمة القطاع الخاص منه 145 مليار ريال، مما يبرز الدور المحوري للتكامل والشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة، داعيا الجميع للاستثمار في هذه الفرص الواعدة بالقطاع الصحي والتي يصل إجمالي حجمها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030.





ولفت إلى أنهم الآن على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى لتأسيس التجمعات الصحية بجميع مناطق المملكة، التي ستكتمل بنهاية هذه السنة، لتبدأ المرحلة الثانية حيث ستنتقل تلك التجمعات بشكل متدرج إلى شركة “الصحة القابضة”، لتتحول بعدها وزارة الصحة لتصبح المخطط والمنظم للقطاع الصحي.

