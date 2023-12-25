أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية” للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، اعتبارًا من 1 فبراير 2024.



وقالت الوزارة أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية توفر تعويضًا لصاحب العمل والعامل المنزلي في عدة حالات اعتبارًا من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، يشمل التعويض تغطية تكاليف استقدام العامل في حالات التغيب أو الهروب أو الوفاة، وفي حالات عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيق أداء عمله،وتقدم الخدمة أيضًا تعويضًا لصاحب العمل في حالات عدم التزامه بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة أو عجز صاحب العمل ،كما تشمل الخدمة أيضًا تعويضًا للعامل في حالة العجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن حادث أو في حالة عدم الالتزام بالتزامات صاحب العمل بسداد المستحقات المالية.



تأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية كجزء من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير قطاع الاستقدام وضمان حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل،فقد قامت الوزارة سابقًا بإطلاق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، الذي يهدف إلى حفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، كما أن برنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية يعزز وجود عقد موحد يلتزم به كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، محافظًا على الحقوق التعاقدية وتوضيح الالتزامات للطرفين،يتضمن البرنامج أيضًا تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية من بعض الدول، وتوقيع عدة اتفاقيات مشتركة.



أفاد بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية ستمتد لفترة السنتين الأوليين من بداية العقد، ويُتاح لصاحب العمل اختيار الاستمرار في التأمين بعد مرور هذه الفترة، يأتي ذلك في إطار الإجراءات التعاقدية مع مكاتب أو شركات الاستقدام. يُشار إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء منصة مساند، حيث تم إطلاقها لهم اختياريًا منذ بداية عام 2023، وقد بلغ إجمالي عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من 175 ألف عميل.



تعرّف على خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.#استقدامك_اضمن pic.twitter.com/4qsYfoheFS — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 25, 2023