أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة عن هيئة التأمين تحقيق قفزة كبيرة في قطاع التأمين السعودي خلال الربع الثالث من عام 2023.

حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة تصل إلى 14.6 في المائة، ليصل إلى 14.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 13 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

هذا الارتفاع يعزى إلى نمو ملحوظ في مجالات التأمين على المركبات، الصحة، والممتلكات.



ووفقًا لتقرير الهيئة، فإن الصافي للدخل في القطاع ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ370.6 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.

ارتفعت نتائج خدمات التأمين بشكل ملموس من 255 مليون ريال في الربع الثالث من 2022 إلى 693.2 مليون ريال في الربع نفسه من عام 2023. كما ارتفع صافي الدخل من الاستثمارات من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.



كما برز ارتفاع قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2 في المائة خلال الربع الثالث من 2023، مقابل 2.1 في المائة في الربع المماثل من 2022، وذلك بفعل زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة.

بينما استقر معدل الخسائر عند نسبة 80.7 في المائة خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بنسبة 81.6 في المائة في نفس الفترة من 2022.



ارتفاع تكلفة التأمين في السوق السعودي ساهم في تعزيز نمو القطاع خلال الربع الثالث من عام 2023.

يعكس هذا التحليل الارتباط المباشر بين زيادة التكاليف والتأثير الإيجابي على نمو صناعة التأمين في الفترة المعينة.

ومن الممكن أن يكون الارتفاع في تكاليف التأمين نتيجة لعدة عوامل، مثل زيادة الطلب على خدمات التأمين أو تغييرات في قوانين التأمين، مما يدفع إلى نمو القطاع نتيجة لزيادة الإيرادات الناتجة عن هذه التكاليف المرتفعة.

أبرز نتائج وتطورات قطاع التأمين في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2023م#هيئة_التأمين pic.twitter.com/TwFUan5bSd — هيئة التأمين | Insurance Authority (@IA_GOV) January 1, 2024