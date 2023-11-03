إيقاف خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في السعودية

تم إيقاف العمل بقرار التأمين على عقد العمالة المنزلية، الذي أعلنت عنه السعودية مؤخرا بشكل مؤقت لحين تحسين الخدمة.

و أوضحت منصة «مساند» -إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، ردا على الاستفسارات الواردة إليها بخصوص عدم تمكن المستفيدين من إصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية حاليا، معللة ذلك إلى وجود إجراءات تحسينية على الخدمة.

وكان مستخدمو منصة «مساند» تقدموا باستفساراتهم حول إمكانية إصدار وثائق التأمين، و أفاد بعضهم بتلقيهم إيضاحات من قبل مكاتب الاستقدام بتوقف خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية مؤقتاً، لتؤكد المنصة عدم تمكن المستفيدين من إصدار التأمين بالوقت الحالي.

يذكر أن التأمين على عقود العمالة المنزلية يهدف لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي، كما أن التأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية أو عند نقل الخدمات، وفق “عكاظ”.

وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى السعودية وتفعيل الوثيقة التأمينية، وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية، وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يوما الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.

التأمين على عقود العمالة المنزلية. pic.twitter.com/JLh5cF0BOs — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 25, 2021