أقساط التأمين في مركز دبي المالي العالمي تتجاوز 2 مليار دولار بنمو 61%

ارتفعت أقساط التأمين المجمعة عن طريق شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي خلال العام 2023 بنسبة 61% متجاوزة 2 مليار دولار، من أصل 2.6 مليار دولار إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي سجلها المركز في العام الماضي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يحتضن مجموعة واسعة من أشهر شركات وساطة التأمين، بما في ذلك خمسة من الكيانات الأعلى تصنيفاً بحسب وكالة “إيه إم بست” AM Best للتصنيف الائتماني في قطاع التأمين.

وأضاف أن وكالات التأمين العامة الإقليمية والدولية تمثل 43% من شركات قطاع التأمين العاملة في المركز.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد وكالات التأمين العامة في المركز بات يشكل اتجاهاً مهماً في تعزيز ديناميكية سوق التأمين؛ باعتبارها شركات وساطة متخصصة، مخولة بسلطة الاكتتاب من شركات التأمين وإعادة التأمين، وتتسم بكونها أكثر مرونة وقدرة على تلبية احتياجات محددة مقارنة بغيرها، ويمكنها الوصول إلى الأسواق بطريقة أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية.

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