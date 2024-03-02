أقساط التأمين في السعودية مرشحة للنمو إلى 18,9 مليار دولار في 2028

توقع تقرير صادر عن مؤسسة “ألبن كابيتال” أن يرتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المملكة العربية السعودية من 14.3 مليار دولار في عام 2023 إلى 18.9 مليار دولار في عام 2028، وأن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.8% خلال الفترة 2023-2028 مدفوعاً بنمو أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة.

علاوة على ذلك، توقعت “ألبن كابيتال” أن تتوسع أقساط التأمين على غير الحياة في المملكة من 13.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 18.3 مليار دولار في عام 2028 وأن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8% خلال الفترة 2023-2028 بسبب التعافي الاقتصادي بعد الوباء، وتوسيع التغطية الطبية الإلزامية، وإدخال نظام التأمين ضد العيوب الكامنة، ونمو أسواق التأمين الصحي والتأمين على السيارات.

وأشارت إلى أن الزيادة في عدد المؤمن عليهم، والاهتمام المتزايد بالفحوصات الطبية والرعاية الصحية الوقائية، سيقود إلى توسع سوق التأمين الصحي. كما قالت إن التغييرات التنظيمية الاستراتيجية التي اعتمدتها السعودية، مثل قواعد التأمين الشامل على السيارات ووثيقة التأمين الموحدة على عقود العمالة المنزلية، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية بما يتماشى مع رؤية 2030، تدفع نمو سوق التأمين على غير الحياة. علاوة على ذلك، تتوقع “ألبن كابيتال” أن تتوسع أقساط التأمين على الحياة من 0.5 مليار دولار في عام 2023 إلى 0.6 مليار دولار في عام 2028 وأن تزيد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1% في المناطق المغطاة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي بالمنتجات التأمينية بين المواطنين والنمو السكاني المستقر. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل انتشار قطاع التأمين من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، وأن ترتفع كثافة التأمين، أو أقساط التأمين للفرد، من 435.1 دولار في عام 2023 إلى 522 دولاراً في عام 2028.