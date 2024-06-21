أقساط التأمين في الإمارات ترتفع 18.5% إلى 21.1 مليار درهم

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 18.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 إلى 21.1 مليار درهم، وفق تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي.

ويرجع هذا النمو في معظمه إلى ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 24.6% على أساس سنوي، وفي أقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1% على أساس سنوي، وفي تأمين الأشخاص والصناديق. تراكمت أقساط التأمين بنسبة 15% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أقساط التأمين على الحياة الجماعية والفردية.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 18.3% على أساس سنوي ليصل إلى 8.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المطالبات المدفوعة في التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 47.1% على أساس سنوي، وفي تأمين الأشخاص وتراكم الأموال.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 6.9% على أساس سنوي إلى 78.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ73.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.

وبلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 72.2 مليار درهم (54.8% من إجمالي الأصول) في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ70.5 مليار درهم (54.9% من إجمالي الأصول) في الربع الأول من عام 2023.

بلغت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين 50.2% (10.6 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ53.2% (9.5 مليار درهم إماراتي) الربع الأول من عام 2023.

وظل قطاع التأمين في دولة الإمارات يتمتع برسملة جيدة بشكل عام. وارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 376.9% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ340.6% في الربع الأول من عام 2023. كما بلغت نسبة متطلبات رأس المال الخاص إلى الملاءة 194.8% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ198% في الربع الأول من عام 2023، نتيجة لزيادة الأموال الخاصة المؤهلة للوفاء بمتطلبات رأس المال الملاءة.

وانخفضت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 301.5% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ309.3% في الربع الأول من عام 2023.