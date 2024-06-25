أصول قطاع التأمين في الإمارات تتجاوز 131 مليار درهم

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الإمارات ارتفعت بنسبة 2.65% وبواقع 3.4 مليار درهم إلى 131.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 128.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام 2023.

وارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.6% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 0.35% في نهاية العام الماضي، ومقابل 0.5% في نهاية الربع الأول من 2023.

وأوضحت الإحصائيات أن نسبة صافي إجمالي الأرباح إلى صافي الأقساط المكتتبة، وصلت إلى 8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 7.8% في نهاية الربع الأول من عام 2023.

وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 376.9% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 364.2% في نهاية العام الماضي ومقابل 340.6% في نهاية الربع الأول من 2023.

ووصلت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية لنحو 194.8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 301.5% بنهاية الفترة نفسها.

يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021.

وتتوقع “ألبن كابيتال” للاستشارات المصرفية والاستثمارية نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في العام 2023.

كما تتوقع “ألبن كابيتال” أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 54.4 مليار درهم في العام 2024 مقارنة بـ 51.8 مليار درهم خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نموا على أساس سنوي بنسبة 5%.