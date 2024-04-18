أدنيك تستحوذ على 51% في أليانز السعودي الفرنسي بـ 133 مليون دولار

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك)، في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، عن انجاز صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة 51% من شركة “أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني” في المملكة العربية السعودية بقيمة 133 مليون دولار (499 مليون ريال سعودي)، بمتوسط سعر 16.3 ريال للسهم.

وسيكون بمقدور شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الآن إطلاق عملياتها التشغيلية النشطة في أكبر سوقين للتأمين وأسرعهما نمواً في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة إن “دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات أخوية راسخة ومتنامية باستمرار، ونحن نرى في المملكة سوقاً يزخر بإمكانات كبيرة ويتماشى مع استراتيجية نمونا الشاملة، ونتطلع للوصول إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح”.

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين إن “صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة الأغلبية في أليانز السعودي الفرنسي ستتيح لنا المضي قدماً في تحقيق طموحنا نحو مزيد من النمو الإقليمي والتطور”.