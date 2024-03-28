فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات تُحافظ على الصدارة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال

ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً للجهود المتواصلة التي بذلتها الإمارات لتهيئة بيئة حاضنة لريادة الأعمال وتوفير مناخ ملائم لدعم وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً استثنائياً بحصولها على المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 للعام الثالث على التوالي، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً بمعدل 7.7، متفوقةً على العديد من الاقتصادات المتقدمة.

ويُعدّ هذا الإنجاز تتويجاً لجهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال إطلاق العديد من المبادرات والسياسات الاستراتيجية، مثل “موطن ريادة الأعمال” وبرنامج نافس لمشاريع ريادة الأعمال الوطنية.

وتُشير نتائج التقرير إلى تميز الإمارات في مختلف المؤشرات، حيث حلت في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13، من أهمها تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية.

وتعكس هذه النتائج التزام دولة الإمارات ببناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الريادة والابتكار والمعرفة ومفاهيم الاقتصاد الجديد، كما تُؤكد على أهمية نموذج ريادة الأعمال في تطوير المشاريع والأنشطة في مختلف قطاعات الاقتصاد الجديد، كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا المالية وغيرها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...