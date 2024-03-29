فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات تسهل نقل تراخيص الشركات إلى سوق أبوظبي العالمي

ينص قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 على توسيع الحدود الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، بالإضافة إلى جزيرة الماريه

فريق التحرير by فريق التحرير
سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي العالمي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات وسوق أبوظبي العالمي عن تسهيل إجراءات نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 بتوسيع الحدود الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، بالإضافة إلى جزيرة الماريه.
وقد أبرم الجانبان مذكرة تفاهم في أبوظبي وقعها خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وحمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.
وشدد خليل الخوري على أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجانبين بما يعزز من سهولة الأعمال وزيادة كفاءة وجاذبية وتنافسية سوق العمل الإماراتي، لا سيما في ضوء توفير الخدمات التي تمتاز بالسهولة والكفاءة، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم هذه الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:” إن التعاون لتوفير التسهيلات المطلوبة لمواكبة نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي يشكل نموذجاً للتكامل بين سوق أبوظبي العالمي والجهات الحكومية لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي”.

وأضاف: “تأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق الانتقال السلس للشركات العاملة في جزيرة الريم للعمل ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي والاستفادة من القيمة المضافة التي يوفرها السوق عبر منظومته الشاملة والمتقدمة”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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