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الإمارات تحجب 1117 موقعاً إلكترونياً تنتهك حقوق الملكية الفكرية

تحتل دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً وعربياً والـ 32 عالمياً ضمن مؤشر الابتكار العالمي

فريق التحرير by فريق التحرير

حجبت وزارة الاقتصاد الإماراتية 1117 موقعاً إلكترونياً تنتهك حقوق الملكية الفكرية وتتعدى على حقوق نشر المحتوى الإبداعي، شملت حماية حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من أبرز المنصات التي تبث المواد الترفيهية رقمياً، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية – (تدرا)، كما أعلن الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد اليوم.

وذكر المعيني أن عمليات الحجب “أسهمت في الحد من انتهاك حقوق البث والنشر للأعمال الإبداعية، ورفع الوعي بآليات حماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لأي انتهاكات بطرق أكثر سهولة وسرعة”.

واكد أن دولة الإمارات تستهدف الوصول لأفضل 15 مركزاً عالمياً ضمن «مؤشر الابتكار العالمي» بحلول العام 2031. وأشار المعيني إلى أن تصنيف دولة الإمارات حالياً؛ هو الأول إقليمياً وعربياً، وال32 عالمياً ضمن المؤشر.

وكشف المعيني عن إطلاق الوزارة لمبادرة “إنستا بلوك”  InstaBlock، للاستجابة الفورية لبلاغات انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الإمارات.

وأشار إلى أن الوزارة “تهدف من خلال استحداث هذه الإجراءات لتوفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، والتوعية بضرورة الوصول إلى الأعمال الإبداعية من خلال المنصات صاحبة حقوق النشر، وليس من خلال منصات مجهولة وغير آمنة؛ حيث نجحت في حماية حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من أبرز المنصات التي تبث المواد الترفيهية والرياضية والفنية”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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