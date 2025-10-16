افتتاح أول مطعم للشيف بوراك في السعودية

افتتح الشيف التركي المعروف بوراك أوزدمير أول مطاعم سلسلته في المملكة العربية السعودية.

وقال إعلان نشره حساب #أخبار_السعودية عبر منصة إكس إنه “كأول فرع له بالسعودية.. افتتاح أول فرع لـ CHEF BURAK GURME MADINA في ممشى الهجرة بالمدينة المنوّرة”.

وأضاف الإعلان “عيشوا تجربة تركية فاخرة تجمع بين النكهة الأصيلة والضيافة السعودية المميزة.. أجواء راقية، تفاصيل فريدة، وأطباق تحاكي شغف الطهو العالمي”.

الموقع:

ويحظى الشيف بوراك بشعبية واسعة في العالم العربي، ويمتلك فروع عدة لمطعمه الشهير في تركيا طبعاً ودبي والدوحة وسلطنة عمّان.

من هو الشيف بوراك؟

اسمه الحقيقي بوراك أوزدمير ولد بتاريخ 24 مارس/آذار 1994 في مدينة Yayladağı التابعة لمقاطعة هاتاي جنوب تركيا، قرب الحدود السورية.

وينتمي إلى عائلة مهتمة بالمطاعم والطبخ، فجده كان متخصصاً في الكنافة، ووالده يملك مطعماً في منطقة شيشلي بإسطنبول.

بداياته ومسيرته

بدأ يساعد في المطبخ منذ صغره، حيث عمل مع جده عندما كان طفلاً، ومن ثم انضم للعمل في مطعم والده في سنّ مبكرة (حوالي 13 سنة).

وأول مطعم كبير له كان اسمه Hatay Medeniyetler Sofrası افتتحه في العام 2009 في منطقة أكسراي بإسطنبول.

وتوسّع لاحقاً ليصبح له فروعاً في مناطق مثل Taksim و Etiler داخل تركيا.

طريقته في الطبخ والشهرة الإعلامية

لدى بوراك أسلوب مميز في طبخه، خصوصاً في فيديوهاته، إذ يُعد أطباقاً بأحجام كبيرة جداً (مثلاً شُوي أو كباب ضخم)، وهو يبتسم وينظر إلى الكاميرا طوال الطبخ وهذا الأسلوب جذّب له انتباهًا واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ويستخدم حركات عرض في تقديم الطعام: مثلاً أدوات ضخمة، وأمجاد في العرض، وأحياناً تجهيز الأطباق بطريقة تلفت الانتباه بصرياً.

وعدد متابعيه كبير جداً على منصات مثل إنستاجرام، وتيك توك، ويوتيوب.

مشاريعه وانتشاره العالمي

المطاعم: يمتلك مطاعم عدة في تركيا، وبعضها خارجها. في دبي، وقطر، وطاجيكستان، ومصر وغيرها.

ومنالعلامات التجارية المرتبطة به: CZN Burak, CZN Burak Gurme, CZN Burak Burger, CZN Burak Sweets وغيرها.

ويدمج أسلوب المطاعم بين الأجواء التركية الأصيلة والعناصر المعاصِرة، ويُركّز كثيراً على التصميم الداخلي، وتجربة الزبائن، والديكور المناسب للتصوير على مواقع التواصل الاجتماعي.

التحديات والخلافات

ظهرت خلافات بين بوراك ووالده، خصوصاً في موضوع حقوق استخدام اسم المطاعم وبيعها دون علمه، واتُهم والده بالتحايل المالي.

رفع قضية قانونية ضد والده، ويُقال إنه بقي لديه فقط فرع واحد باسمه في إسطنبول، بينما البقية تحت إدارة أو امتيازات ليست تحت سيطرته مباشرة.

شخصيته العامة وأثره

معروف بابتسامته الكبيرة، وبروحه المرحة في الفيديوهات، وهذا جزء كبير من نجاحه، حيث يربط بين الشخص (الشيف) وبين تجربة المتابع والزبون بطريقة ودّية وتمتّع بصريّ.

وله مبادرات في الأعمال الخيرية؛ يساعد المحتاجين، ويوزّع الطعام، ويتعاون في مشاريع خيرية في بلدان مختلفة.