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الاتصالات السعودية “STC” تدشن ذراعها الاستثماري Tali Ventures

الذرع الاستثماري Tali Ventures يهدف لدعم استراتيجيات النمو والابتكار لشركة الاتصالات السعودية “STC”.

فريق التحرير by فريق التحرير
الاتصالات السعودية "STC" تدشن ذراعها الاستثماري Tali Ventures
الاتصالات السعودية "STC" تدشن ذراعها الاستثماري Tali Ventures

أطلقت شركة الاتصالات السعودية “STC”، ذراعًا استثماريًا رأسماليًا، “Tali Ventures”، للاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، والتي تتماشى مع استراتيجيات النمو والابتكار لعملاق الاتصالات السعودي.

وسيدعم الصندوق، الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

محفظة Tali Ventures الحالية

الاتصالات السعودية "STC" تدشن ذراعها الاستثماري Tali Ventures

وتشمل محفظة “Tali Ventures” الحالية، شركة حلول معدات الشبكات”Nile Co”، ومنصة “Rewaa”، لإدارة المخزون، وشركة التكنولوجيا المالية “NearbyPay”، ومقرها الهند.

وهذه الاستثمارات الجريئة تعكس التزام المجموعة بتحفيز التحول الرقمي من خلال استثمارات استراتيجية في عدة مجالات، وقطاعات تسهم في تحقيق النمو.

استراتيجية الاتصالات السعودية “STC”لدعم الابتكار

الاتصالات السعودية "STC" تدشن ذراعها الاستثماري Tali Ventures

ويأتي إطلاق الصندوق استكمالاً لدور وجهود “STC”، في دعم المشاريع الرقمية، ورواد الأعمال من خلال توفير عدة مبادرات واستثمارات، مثل مشروع” inspireU” الذي دعم أكثر من 100 مشروع ناشئ، وخرج 10 دفعات، إضافة إلى مساهمة صندوقي الاستثمار “STV”، و”stc Ventures”، في الاستثمار بالعديد من المشاريع الناجحة على مستوى المنطقة، ما أسهم في دعم النمو والتنوع الاقتصادي السعودي بما يتوافق مع استراتيجية “STC”، “تجرأ”.

الاتصالات السعودية "STC" تدشن ذراعها الاستثماري Tali Ventures

 كما أن إطلاق صندوق “Tali Ventures”، يعكس توجه المجموعة في الاستثمار بالمشاريع، والتقنيات الواعدة، والتي تتميز بفرص نمو في المنطقة، والعالم، والتمكين والدعم المستمر لهذا القطاع من خلال التعاون مع العديد من الصناديق العالمية في الاستثمار مثل صندوق “سنابل”، و”Prosperity7″، في المشاريع الريادية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...