%63 زيادة في الاستثمارات بالقطاع الصناعي السعودي

شهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 63% في الاستثمارات الجديدة في عام 2023، بما يصل إلى 15 مليار ريال سعودي (3.99 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، فقد بلغ التمويل التراكمي العام الماضي 415 مليار ريال، موزعة على 891 مشروعا تشمل مشاريع محلية وأجنبية.

حجم التدفقات الدولية

والجدير بالذكر أن التدفقات الدولية ارتفعت بنسبة 85% مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد جاذبية المملكة المتزايدة كوجهة رئيسية للمستثمرين العالميين.

وأشارت الهيئة، المعروفة أيضا باسم مدن، إلى أن مساحة الأراضي المطورة في هذه المدن الصناعية تتجاوز الآن 209 ملايين متر مربع، وتضم 6443 مصنعا و7946 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية.

وفقا لوسائل إعلام سعودية، قال الرئيس التنفيذي لشركة مدن، ماجد العرجوبي، في التقرير، إن فرق العمل في مدن تمكنت خلال عام 2023 من تحقيق النجاح وإدارة أكثر من 7900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، بنمو يقارب 10% عن عام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حركة نشطة لجذب وتسهيل رحلة الشركاء الحاليين والمحتملين. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التحول الرقمي بنسبة 9% ليصل إلى 85.77%، وذلك في إطار رحلة التحسين المستمر للإجراءات الداخلية المصممة خصيصًا للشركاء وأصحاب المصلحة.

نمو المنشآت الصناعية

كما كشف التقرير عن نمو بنسبة 13% في المنشآت الصناعية الجديدة، إلى جانب زيادة بنسبة 6% في عدد المصانع المنتجة.

علاوة على ذلك، هناك 1301 وحدة مصنع ومنشأة جاهزة للاستخدام، مما يدل على توسع كبير في البنية التحتية الصناعية في المملكة.

كما افتتحت الهيئة واحة مدن في ينبع ومدينة صناعية جديدة في عسير العام الماضي. كما أنجزت 48 مشروعا تنمويا باستثمارات إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال.

كما نفذت الهيئة الحكومية 260 مصنعا جاهزا في مواقع صناعية استراتيجية في جميع أنحاء المملكة، بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص، بما يتماشى مع البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تقريب سلاسل التوريد من الاقتصاد المحلي، وخفض التكاليف وتعزيز الاستدامة.

خدمات المرافق

ولزيادة تعزيز القدرة التشغيلية لهذه المناطق الصناعية، أدخلت شركة مدن ترقيات كبيرة في خدمات المرافق. وشمل ذلك إضافة 724 أمبيرا كحد أقصى للقدرة الكهربائية وتوسيع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. تعمل هذه التحديثات على تعزيز البنية التحتية لدعم النشاط الصناعي المتزايد.

كما سلط التقرير الضوء على التزام مدن بالتحول الرقمي والأمن السيبراني. وقد أظهر مستوى عال من الالتزام بضوابط أمن المعلومات وعددًا كبيرًا من عمليات تبادل البيانات، مما يعكس تفاني الهيئة في تحديث قطاعاتها الصناعية وحمايتها.

تأسست مدن عام 2001، وهي تلعب دورا محوريا في تشكيل المشهد الصناعي في المملكة العربية السعودية. وتشرف على 36 مدينة صناعية وواحات تكنولوجية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها الصناعية العالمية.