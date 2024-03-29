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“ADQ القابضة” تدرس شراء شركة الدواجن البولندية “سيدروب”

“ADQ القابضة” من بين عدد من الشركات تريد تقديم عرضًا محتملاً لشراء مجموعة “سيدروب” البولندية

فريق التحرير by فريق التحرير
"ADQ القابضة" تدرس شراء شركة الدواجن البولندية "سيدروب"
"ADQ القابضة" تدرس شراء شركة الدواجن البولندية "سيدروب"

تدرس شركة “ADQ القابضة” الإماراتية تقديم عرض لشراء مجموعة “سيدروب“، أكبر منتج للدواجن واللحوم في بولندا، حسبما ذكرت بلومبرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن ADQ القابضة، من بين المتقدمين المحتملين الذين يبحثون عرضًا محتملاً لشراء مجموعة “سيدروب”، أكبر منتج للدواجن واللحوم في بولندا.

“ADQ القابضة” تدرس شراء “سيدروب”

"ADQ القابضة" تدرس شراء شركة الدواجن البولندية "سيدروب"

وأضافت المصادر أنه من المتوقع تقديم العطاءات الأولية للشركة في أبريل المقبل، حيث تلجأ “سيدروب” إلى “ADQ” كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي في الخليج.

ولم يتم الكشف عن حجم الصفقة، لكن بلومبرغ ذكرت في وقت سابق أن الشركة البولندية تدرس صفقة بيع ستقدر قيمتها بما يقرب من ملياري دولار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستثمر فيها “ADQ“، وهو أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، في الأمن الغذائي، فمنذ انتشار فيروس كورونا، ضاعفت”ADQ”، جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية.

وفي عام 2020، استحوذ صندوق الثروة السيادي الإماراتي، على حصة قدرها 45% في شركة التجارة الزراعية الأوروبية لويس دريفوس مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وضخ مليار دولار في مجموعة “لولو” العملاقة في الشرق الأوسط لسلسلة متاجر الهايبر ماركت للمساعدة في تمويل توسعها في مصر.

مبيعات “سيدروب” والمساهمون فيها

"ADQ القابضة" تدرس شراء شركة الدواجن البولندية "سيدروب"

وأعلنت “سيدروب”، التي تأسست في التسعينيات، عن صافي دخل في عام 2022 قدره 412 مليون زلوتي (103.5 مليون دولار) من مبيعات بقيمة 8.15 مليار زلوتي.

ونمت الشركة من خلال التوسع والاستحواذ على أقرانها المحليين لتصبح شركة تضم أكثر من 6300 موظف.

ويشمل المساهمون في “سيدروب”، العديد من العائلات البولندية، بما في ذلك أداة الاستثمار العائلية للرئيس التنفيذي أندريه جوزدزيكوفسكي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...