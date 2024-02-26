فريق التحرير by فريق التحرير

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أكثر من 96% زيادة تراخيص الاستثمارية الأجنبية في السعودية

زيادة ملحوظة في التراخيص الاستثمارية الأجنبية بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، المهندس ثامر السعدون، عن زيادة كبيرة في التراخيص الاستثمارية الأجنبية خلال العام الماضي.

تجاوزت نسبة الزيادة في التراخيص الاستثمارية الأجنبية 96% خلال عام 2023، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار المتاحة به.

وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت أكثر من 180 ترخيصًا لشركات عالمية لفتح مقارها في البلاد، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة على الساحة الدولية.

كما تمت إعادة تأهيل للغطاء النباتي بمساحة تجاوزت 192 ألف هكتار، مما يشير إلى التزام المملكة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين البيئة.

وأكد السعدون أيضاً أن تقنية الجيل الخامس متاحة في أكثر من 97 محافظة في المملكة، مع تقديم أكثر من 6 آلاف خدمة إلكترونية بشكل إلكتروني، مما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وجعلها أكثر فاعلية وسهولة للمواطنين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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