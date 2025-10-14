8 فرص استثمارية مميزة في السعودية

أعلنت أمانة منطقة جازان؛ جنوب غرب السعودية ممثلةً في بلدية محافظة الطوال عن طرح ثمانية فرصٍ استثماريةٍ متنوعةٍ عبر البوابة الموحدة للاستثمار في المدن السعودية (فرص) وذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد مذكور أن الفرص تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري على الطريق الرابط باتجاه قرية المجنة بمساحة (14,985) متراً مربعاً، وترميم وتشغيل وصيانة ملعب كرة القدم النسائي بمساحةٍ (2,241) مترًا مربعاً، إلى جانب ترميم وتشغيل وصيانة ملعب كرة القدم بمساحةٍ (9,983) متراً مربعاً، وترميم وتشغيل وصيانة حديقة المركز الحضاري بمساحةٍ (5,017,287) متراً مربعاً، وحديقة الطوال بمساحةٍ (5,279,035) متراً مربعاً، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتشمل الفرص أيضاً إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع سكني تجاري على الطريق الدولي باتجاه المنفذ بمساحةٍ (39,059) متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع سكني تجاري بمدينة الطوال بمساحةٍ (40,777) متراً مربعاً، إلى جانب إنشاء وتشغيل عدة مواقع لإقامة لوحاتٍ دعائيةٍ إعلانيةٍ بمساحةٍ 25 متراً مربعاً.

وأكد مذكور أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن خطة البلدية الطموحة لتعزيز الاستثمار، بما يُسهم في رفع الإيرادات وتحفيز المستثمرين وزيادة جاذبية المحافظة، داعيًا الراغبين إلى زيارة بوابة “فرص” للاطلاع على التفاصيل والتقديم على الفرص المتاحة.