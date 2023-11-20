كشف وزير التجارة السعودي عن وصول نسبة معالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر لأكثر من 70% .

و قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إنه “آن الأوان أن نتكامل ونتعاون، ونبحث عن الفرص في ⁧‫مصر‬⁩ لتعزيز العلاقات الاقتصادية، واتفقنا على عقد منتدى سعودي مصري لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين”.



و أشار الوزير خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه تم حل أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات.



وأشار القصبي وفق بيان مجلس الوزراء المصري، إلى أن هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.



وأكد القصبي أن هناك توجيهات، بالتعاون المستمر مع مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.



وتعمل السعودية خلال أعمال المنتدى الذي ينطلق اليوم، على عدد من الملفات بمشاركة أكثر من 90 مستثمر سعودي للخروج بنتائج للمسارات الـ3 التي سيتم العمل عليها.



يشار إلى الاستثمار في القطاع الصناعي في أول المسارات المقرر مناقشتها بهدف التكامل، وحصر الفرص، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق لها، فيما يعمل المسار الثاني على تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، و العمل على المسار الثالث لتحديددور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين في إنجاح نتائج الاجتماعات المشتركة بهذا الشأن.

سررت بالاجتماع بدولة رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، وأصحاب المعالي: وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط، ووزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية د. عاصم الجزار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد… pic.twitter.com/0GXevX1iF0 — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) November 19, 2023