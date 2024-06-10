600 ألف مليونير أمريكي جديد بفضل الاستثمار بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

تفوقت الولايات المتحدة على بقية دول العالم في عدد المليونيرات العام الماضي، إذ أضافت 600 ألف مليونير جديد وحققت ثروات قياسية في أسر الأغنياء الأمريكيين الذين يستأثرون بحصة الأسد باستثمارات الأسهم خاصة مع مكاسب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة كابجيميني Capgemini.

وقاد سهم «إنفيديا» ارتفاع الأسهم وحقق مؤخرا للشركة قيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار، لتصبح ثاني أغلى شركة على الإطلاق قبل مايكروسوفت ومتجاوزة أبل بعد أن كان سعر السهم قرابة 200 دولار العام الماضي وقاربت قيمته ألف دولار هذا العام.

وساهم انتعاش الأسهم في نهاية عام 2023، جنبًا إلى جنب مع تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى طفرة الذكاء الاصطناعي، تشغيل آلة الثروة الأمريكية.

ويقوم الأثرياء بتحويل أموالهم من أصول آمنة تحافظ على ثرواتهم إلى أصول نمو أكثر قوة، وفقًا للتقرير.

يلفت التقرير أنه أصبح في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة 7.4 مليون “من ذوي الثروات العالية” في عام 2023، ارتفاعًا من 6.9 مليون في عام 2022. يصف تعريف الشركة للمليونير الأشخاص الذين لديهم “أصول قابلة للاستثمار” لا تقل عن مليون دولار، “باستثناء مكان إقامتهم الأساسي والمقتنيات والمواد الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية المعمرة”، وفقًا لملخص التقرير.

وكتبت الشركة الاستشارية أنه بعد الاضطرابات في سوق الأسهم في عام 2022، أثبت عام 2023 أنه عام أفضل بالنسبة للأثرياء. وقالت إن عدد أصحاب الملايين، وكذلك ثرواتهم التراكمية، انخفض في عام 2022.

على النقيض من ذلك، ذكر التقرير إنه في عام 2023، “على الرغم من عدم اليقين المستمر في أسعار الفائدة وارتفاع عوائد السندات، ارتفعت الأسهم جنبًا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد”. لعبت مكاسب سوق الأسهم في الربع الرابع من عام 2023 دورا كبيرا.

يذكر أن ملكية غالبية الأسهم تنحصر بالأغنياء من الأمريكيين، إذ تمتلك أغنى 10% من العائلات نحو 93% من إجمالي ثروات سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفاد موقع أكسيوس Axios مؤخرًا، وهو رقم قياسي.