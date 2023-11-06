400 مليون دولار حجم سوق الفضاء في السعودية

شهد سوق الفضاء على المستوى الدولي حراك اقتصادي كبير بلغ حجمه 464 ملیار دولار في عام 2022، ما يمثل 0.46% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

و السوق السعودي للفضاء أصبح يبرز الفرص الاستثمارية في التصنيع و تطوير قطاع المحطات الأرضية.

وأصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء في السعودية، والذي يستعرض رحلة المملكة في مجال الفضاء منذ عام 1976، وفرص وتحديات نمو سوق الفضاء الذي يتوقع أن يشهد نموًّا متسارعًا، وكشف التقرير حجم سوق الفضاء في السعودية في عام 2022 الذي بلغ 400 مليون دولار.



ويهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء، وتنمية سوقه ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.



وسلط التقرير الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء في السعودية، الممثلة في تصنيع الأقمار الصناعية، وخدمات الإطلاق، وتطوير قطاع المحطات الأرضية في المملكة للارتقاء بمستوى البنية التحتية المستقبلية لتصبح المملكة مركزًا رائدًا على المستوى الإقليمي، إضافة إلى فرص الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورصد الأرض من خلال بناء أنظمة محلية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا وتطوير البنية التحتية للأقمار الصناعية متعددة المستشعرات، إلى جانب فرصتي علوم الفضاء والاستكشاف، ومجالات الفضاء الناشئة.



وأشار التقرير إلى ما يشهده سوق الفضاء على المستوى الدولي من حراك اقتصادي كبير بلغ حجمه 464 ملیار دولار في عام 2022، ما يمثل 0.46% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبمعدل نمو متسارع یزید على 7% سنویًا، كما يتوقع أن یصل حجم اقتصاد الفضاء العالمي إلى مستوى قیاسي یبلغ 738 ملیار دولار بحلول عام 2030، نتيجة الاستثمار الحالي للدول في القطاع والذي وصل إلى 100 مليار دولار في عام 2022، بما يعادل أربعة أضعاف ما تم استثماره في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرین.

بحجم سوق يصل إلى 400 مليون دولار في 2022م..#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تصدر تقرير الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء بالمملكة، الذي يستعرض أبرز الفرص الواعدة فيه وتوجهات المملكة المستقبلية في القطاع.



للاطلاع على التقرير:https://t.co/rKHwxbBItD pic.twitter.com/Fz28Robv6k — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) November 6, 2023