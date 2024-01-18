13500 مليونير صيني يهاجرون من أجل “علم الجري”

مع استمرار نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العقود الأخيرة، تقوم الشركات والأسر الصينية بنقل الأموال إلى الخارج بأعلى معدل منذ 7 سنوات، وفقا للإحصاءات الحكومية.

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت منذ فترة طويلة الوجهة المفضلة للمهاجرين الصينيين الأثرياء والطبقة المتوسطة، إلا أنهم الآن يتجهون بشكل متزايد إلى اليابان، وفقا لمحللي ومستشاري الهجرة.

هجرة 13500 مليونير صيني

وقدرت شركة استشارات الهجرة البريطانية هينلي آند بارتنرز في يونيو/حزيران الماضي أن 13500 مليونير صيني (بالقيمة الدولارية) سوف يهاجرون بنهاية عام 2023، وهو عدد أكبر من أي بلد آخر.

ويشكل الصينيون بالفعل أكبر مجموعة من الرعايا الأجانب في اليابان بشكل عام، حيث تشير التقارير الإخبارية الأخيرة إلى أن عدد المواطنين الصينيين الذين يدخلون اليابان بتأشيرات مديري الأعمال قد وصل إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 2000 شخص في 2023.

الهجرة إلى العلم

في العام الماضي، صاغ السكان الصينيون جملة “علم الجري” وهي عبارة عن تلاعب بالكلمات الصينية التي تشير إلى فن وعلم الهجرة، وفي لغة الماندرين، كلمة الجري تعني أيضا الربح.

هناك العديد من الأسباب التي دفعت الطبقة المتوسطة والنخب في الصين في الآونة الأخيرة إلى الهجرة خارج البلاد أبرزها القيود التي فرضتها الحكومة بسبب الوباء، وقطاع العقارات المتعثر، والمنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.

وفقا للإذاعة الوطنية الأمريكية، هناك أيضا عقبات مالية أمام الصينيين الذين يسعون إلى الانتقال إلى اليابان، ولمنع هروب رؤوس الأموال، تسمح الصين لكل مواطن بشراء 50 ألف دولار فقط من العملة الأجنبية كل عام.

ولكن عندما تغلق السلطات قناة واحدة، تظهر أخرى، ومن أجل إنهاء القيود، يلجأ الصينيون إلى البنوك السرية والمزادات الفنية لنقل أموالهم.

شراء الشقق في طوكيو

العديد من الأشخاص الذين تمكنوا من إخراج أموالهم يستثمرون في العقارات اليابانية.

تتمتع اليابان منذ فترة طويلة بسمعة كونها مغلقة إلى حد كبير أمام المهاجرين، وشكل الرعايا الأجانب 2.2% فقط من السكان في عام 2022، وكان الصينيون يشكلون أكبر مجموعة بنسبة 29%، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولكن في السنوات الأخيرة، ومع شيخوخة القوى العاملة الوطنية وتراجعها، سمحت الحكومة اليابانية بدخول بعض العمال ووضعت برامج إقامة للمهنيين، على الرغم من أنها لم تعتمد سياسة رسمية للهجرة، واستقبلت اليابان 67 ألف مهاجر في عام 2021، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.