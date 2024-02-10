في خضم التحديات الدولية والتطورات الاقتصادية، لا يمكن إلا أن نلاحظ أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في قطاعات الاستثمار الحيوية مثل قطاع الدفاع والطيران.

تحت شعار “الابتكار والاستدامة في الاستثمار”، شهدت مدينة الرياض توقيع 12 مذكرة تفاهم خلال فترة انعقاد معرض الدفاع العالمي، الذي جمع أبرز الشركات العالمية والجهات ذات الاهتمام في هذا المجال، ولعل من بين المشاركين البارزين وزارة الاستثمار السعودية.



تم خلال المعرض التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركات العالمية البارزة في قطاع الدفاع، ومن بين هذه الشركات الرائدة شركة إيرباص وشركة ليوناردو وشركة لوكهيد مارتن وشركة روكيتسان بالإضافة إلى غيرها. تهدف هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الدفاع في المملكة العربية السعودية.



كما تم عرض الفرص الاستثمارية وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمملكة العربية السعودية كان من أبرز أهداف مشاركة وزارة الاستثمار في هذا المعرض الدولي. ومن خلال استعراض الفرص المتاحة والتحديات التي يمكن مواجهتها، تعزز الوزارة دورها كجهة رئيسية في تمكين الاستثمارات المحلية والدولية في المملكة.



لقد جاء توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع كمحور أساسي لتعزيز التعاون وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ومن بين الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة، اتفاقية إنشاء كيان مشترك لتصنيع وابتكار الأسلحة الصغيرة، ما يعكس التزام السعودية بتعزيز قدراتها الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.



بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الدفاع، ركزت وزارة الاستثمار على دعم القطاع الخاص المحلي لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة، مثل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوطين الصناعات العسكرية.

اليوم الخامس والأخير لمعرض الدفاع العالمي 2024 تضمن برنامج مواهب المستقبل، والإعلان عن النسخة القادمة من 8 إلى 12 فبراير 2026.

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