تنافس سعودي إماراتي على شراء وطنية المصرية خلال 2024

تتنافس شركات طاقة عربية، على شراء حصة من الحكومة المصرية، في شركة وطنية المصرية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، الأحد، خلال مشاركتها في ندوة عن “مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر”، بحضور وفد من بورصة لندن، إن الحكومة سوف تنتهي من عقد صفقة بيع حصة في شركة وطنية المصرية، خلال العام الجاري.

شركات طاقة عربية تتنافس على شراء وطنية المصرية

وتتنافس شركات طاقة عربية كبرى، وشركة صينية، على الفوز بصفقة شراء حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، تتراوح بين 20، و25%، ولم تعلن وزارة التخطيط المصرية رسميا، عن أسماء الشركات التي تقدمت بعروض نهائية لشراء الحصة.

فيما تتحدث تقارير محلية، عن أنه من بين هذه الشركات التي تتنافس على الفوز بهذه الصفقة،، شركة “بترومين” السعودية، وشركة “أدنوك” الإماراتية، وشركة “طاقة عربية” المصرية.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، قد صرحت في فبراير الماضي، عن قرب غلق الأبواب أمام المستثمرين لتلقي عروضهم النهائية، لشراء حصة في شركة “وطنية”.

ما هي شركة “وطنية”؟

شركة “وطنية”، يملكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم شركة “طاقة عربية” المصرية، منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.

وحسب موقع الشركة، يبلغ عدد المحطات العاملة التابعة لها 255 محطة، بالإضافة إلى 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة أخرى، مخطط إنشائها ليصل عدد المحطات التابعة لها إلى 300 محطة.

وتستهدف الحكومة المصرية، جمع نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري، ونحو 1.5 مليار دولار عام 2025، حسب تصريحات صحفية سابقة للسعيد، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.